No es Cacheuta: el pueblo que recomienda la inteligencia artificial para disfrutar de aguas termales

La inteligencia artificial analizó los destinos termales más buscados de Argentina y sorprendió con su elección. Aunque Cacheuta, en Mendoza, y Río Hondo suelen liderar los rankings, la IA recomendó otro lugar como ideal para relajarse, cuidar el cuerpo y reconectar con la naturaleza: Fiambalá, en la provincia de Catamarca.

Según su análisis, este pueblo ubicado al pie de la Cordillera de los Andes ofrece una experiencia única: “Fiambalá combina aguas hipertermales con un entorno de montaña que potencia el bienestar físico y emocional”, señaló la IA. Además, destacó que “es un destino silencioso, con vistas imponentes y una energía que invita al descanso profundo”.

Las Termas de Fiambalá están ubicadas a 14 km del pueblo , en plena quebrada de la Sierra de Fiambalá. El complejo cuenta con más de 15 piletas naturales de roca, escalonadas en la montaña, con temperaturas que van desde los 38°C hasta los 70°C. Las aguas son bicarbonatadas, silicatadas, alcalinas y sulfatadas, recomendadas para tratar artritis, artrosis, psoriasis y reumatismos, entre otras afecciones.

La IA también valoró el entorno: “Es uno de los centros termales más pintorescos del país, ideal para quienes buscan desconectar sin multitudes ni ruido”. Además, el complejo ofrece servicios como restaurante, vestuarios, zona de quinchos y alquiler de toallas, aunque mantiene una infraestructura sencilla y natural.

Fiambalá también es puerta de entrada al Paso de San Francisco, lo que lo convierte en un destino perfecto para combinar termas con turismo de aventura.

Recomendación extra: Termas de Copahue, Neuquén

Si buscás una experiencia más intensa y terapéutica, la IA también recomienda las Termas de Copahue, en Neuquén. Ubicadas al pie del volcán, en el Parque Provincial Copahue, este complejo ofrece aguas sulfurosas, fangoterapia, vapores y algas mineromedicinales.

“Copahue es un santuario de salud y bienestar, donde los elementos naturales se combinan para crear una experiencia profunda de sanación”, destacó la IA. Las aguas alcanzan temperaturas entre 35°C y 65°C, y se utilizan para tratar afecciones dermatológicas, respiratorias, digestivas y reumáticas.