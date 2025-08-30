No es Cacheuta: el pueblo que recomienda la inteligencia artificial para disfrutar de aguas termales
La inteligencia artificial analizó los destinos más buscados y recomendó estas termas como el lugar ideal para relajarse, sanar y reconectar con la naturaleza.
La inteligencia artificial analizó los destinos termales más buscados de Argentina y sorprendió con su elección. Aunque Cacheuta, en Mendoza, y Río Hondo suelen liderar los rankings, la IA recomendó otro lugar como ideal para relajarse, cuidar el cuerpo y reconectar con la naturaleza: Fiambalá, en la provincia de Catamarca.
Según su análisis, este pueblo ubicado al pie de la Cordillera de los Andes ofrece una experiencia única: “Fiambalá combina aguas hipertermales con un entorno de montaña que potencia el bienestar físico y emocional”, señaló la IA. Además, destacó que “es un destino silencioso, con vistas imponentes y una energía que invita al descanso profundo”.
¿Por qué estas termas?
Las Termas de Fiambalá están ubicadas a 14 km del pueblo, en plena quebrada de la Sierra de Fiambalá. El complejo cuenta con más de 15 piletas naturales de roca, escalonadas en la montaña, con temperaturas que van desde los 38°C hasta los 70°C. Las aguas son bicarbonatadas, silicatadas, alcalinas y sulfatadas, recomendadas para tratar artritis, artrosis, psoriasis y reumatismos, entre otras afecciones.
La IA también valoró el entorno: “Es uno de los centros termales más pintorescos del país, ideal para quienes buscan desconectar sin multitudes ni ruido”. Además, el complejo ofrece servicios como restaurante, vestuarios, zona de quinchos y alquiler de toallas, aunque mantiene una infraestructura sencilla y natural.
Fiambalá también es puerta de entrada al Paso de San Francisco, lo que lo convierte en un destino perfecto para combinar termas con turismo de aventura.
Recomendación extra: Termas de Copahue, Neuquén
Si buscás una experiencia más intensa y terapéutica, la IA también recomienda las Termas de Copahue, en Neuquén. Ubicadas al pie del volcán, en el Parque Provincial Copahue, este complejo ofrece aguas sulfurosas, fangoterapia, vapores y algas mineromedicinales.
“Copahue es un santuario de salud y bienestar, donde los elementos naturales se combinan para crear una experiencia profunda de sanación”, destacó la IA. Las aguas alcanzan temperaturas entre 35°C y 65°C, y se utilizan para tratar afecciones dermatológicas, respiratorias, digestivas y reumáticas.