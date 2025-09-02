Impensado: Lionel Messi y la China Suárez unidos por un amor

Lionel Messi aterrizó en Ezeiza y fue el bolso que llevaba en la mano lo que sorprendió. En medio del look sobrio que eligió para el viaje (total black con pantalón ancho, campera utilitaria y zapatillas Adidas), apareció como protagonista indiscutido un Hermès Cargo HAC Birkin 40, pieza valuada en alrededor de 65.000 dólares.

Este modelo de Hermès pertenece a la colección 2021 y había sido concebido como un homenaje al histórico diseño Haut à Courroies, aquel que nació en la época ecuestre para transportar sillas de montar, pero que en este caso se reinterpretó con un aire utilitario y moderno. El bolso está hecho con piel Black Box, famosa por su brillo que envejecía con carácter, y el resistente Toile, que da un contraste texturizado y una durabilidad excepcional.

El detalle que rompe todos los esquemas está en la incorporación de bolsillos exteriores delineados en cuero y el portavasos extraíble, una rareza que lo volvió aún más codiciado. Con ese toque práctico, el bolso es el aliado perfecto para el viajero sofisticado. Messi lo llevó con naturalidad, aun cuando cada costura y cada hebilla habla de exclusividad.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 18.30.44 Un accesorio ícono de Hermès que apareció en el estilo deportivo del capitán argentino. Instagram: chiquitapia

Mauro Icardi se lo regaló a la China

Lo interesante es que no es la primera vez que este modelo aparece en la escena local. La China Suárez había tenido su propio momento fashion con este mismo bolso tiempo atrás, cuando Mauro Icardi se lo regaló durante sus días juntos en Milán. Aquella vez, la actriz lo lució en un contexto distinto, pero que de igual manera dejó en claro que el Hermès Cargo HAC Birkin 40 es mucho más que un simple objeto de deseo.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 18.50.28 Messi en Ezeiza y la China Suárez en Milán. Instagram: mauroicardi

En un mismo accesorio se cruzaron historias muy diferentes: la del rosarino, referente absoluto del deporte mundial, y la de Suárez, figura mediática acostumbrada a llevar lo último de la moda. Que ambos hayan elegido el mismo bolso no es simple casualidad, sino la prueba de que Hermès logró trascender y cautivar perfiles muy diversos.