El pedido de Lionel Scaloni tras el anuncio de Messi sobre su último partido oficial en Argentina con la Selección: "Es momento de..."

Lionel Scaloni hizo un pedido especial tras el anuncio de Lionel Messi sobre su último partido por los puntos con la Albiceleste en Argentina.

Luego de convertir un doblete y meter al Inter Miami en la final de la Leagues Cup, Lionel Messi anunció que este jueves ante Venezuela por la anteúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas será su último oficial partido con la Selección argentina en el país: "Va a ser un partido muy especial para mí. No sé si después habrá amistosos. Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis padres y toda la familia de mi mujer. Lo vamos a vivir de esa manera, especial. No sé qué pasará, pero vamos con esa intención", sentenció.

De esta manera, Leo jugará ante la Vinotinto el último partido por los puntos con la celeste y blanca, ya que luego visitará a Ecuador en la última fecha y después disputará en octubre y noviembre amistosos por Estados Unidos (Puerto Rico y Venezuela) y Angola a India. Finalmente, en 2026 disputará la Finalissima ante la España de Lamine Yamal y a mitad de año jugará el Mundial de 2026.

El pedido de Lionel Scaloni tras el anuncio de Lionel Messi Ahora, quien salió a hablar sobre el tema fue Lionel Scaloni. El entrenador de la Albiceleste hizo un pedido tras el anuncio del ocho veces ganador del Balón de Oro: “Forma parte un poco de lo nuestro. Siempre buscamos la melancolía, aún disfrutando. Con Fideo pasó lo mismo... Disfrutémoslo mientras lo tengamos. Lo que tenga que pasar, pasará. Ahora es momento de disfrutarlo, no pensar en cuando no esté o esperar cuando dé el anuncio", lanzó en el adelanto de una entrevista con el periodista Pablo Giralt para TNT Sports que se verá completa el domingo en ese canal deportivo.

"Es tan importante para el mundo del fútbol, no sólo para los argentinos, que creo que es importante disfrutarlo ahora, y no pensar lo que pase en un futuro. Es lo que intentamos como cuerpo técnico, los compañeros intentan disfrutarlo y no agobiarlo tanto", agregó.