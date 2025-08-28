Lionel Scaloni confesó su importante cambio como DT tras ganar el Mundial de Qatar: "Estaba saturado, necesitaba desconectar"

Lionel Scaloni reveló el gran cambio que tuvo como entrenador tras conquistar la Copa del Mundo aquel 18 de diciembre de 2022 con la Selección argentina.

El Mundial de Qatar 2022 quedará en la memoria de todos los argentinos, pero aún más de los futbolistas y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. El entrenador oriundo de Pujato fue el gran artífice de los últimos cuatro títulos que conquistó la Selección argentina entre 2021 y 2024 (dos Copas América, una Finalissima y un Mundial).

Ahora, el DT sigue ultimando detalles para lo que será la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador el próximo jueves 4 de septiembre y el martes 9. Además, a un año de lo que será la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, el exfutbolista de Newell’s y Deportivo La Coruña dio una entrevista en su tierra natal y allí tocó diversos temas.

En primer lugar habló sobre su infancia y sus comienzos en el fútbol donde reveló la importancia de su papá dentro del mundo futbolístico: "Mi papa fue mi primer entrenador. A él siempre le gustó el fútbol. Era arquero aunque era suplente, siempre lo cargo con eso. Yo jugaba con mi hermano, que tiene dos años más que yo. De chico ya empezaron a decir que yo podía llegar a jugar. Nos fuimos a Rosario Central con seis años, jugué un año ahí hasta que dejaron de hacer fútbol para chicos y me fui a Newell's. Mi viejo siempre me apoyó. En mi caso, el 100% es gracias a mi viejo que no solo confió sino que nos empujó a no bajar los brazos", mencionó en AFA Studio.

(Créditos: AFA Studio)

Por otra parte, Lionel Scaloni confesó su importante cambio como DT tras lograr el título mundial en Qatar 2022 con la Selección argentina: "Aprendí a desenchufar. Antes veía todo el tiempo y ahora mucho menos. Antes me ponía a ver un partido como decir: Matienzo de Pujato contra Atlético Pujato. Yo sabía que tenía todos los cortes que me mandando los chicos del cuerpo técnico, pero también necesitaba verlo” comenzó.