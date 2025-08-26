La peculiar sanción que le impuso la FIFA a la Selección argentina para el partido contra Venezuela

La Selección argentina fue apercibida por la FIFA por "cánticos homofóbicos y discriminatorios" durante el último partido disputado ante Colombia.

Ya clasificada de manera anticipada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y con el primer puesto de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas asegurado, la Selección argentina se prepara para completar el calendario en esta doble fecha de septiembre. Los rivales serán Venezuela y Ecuador.

El próximo jueves 4 recibirá a la Vinotinto por la fecha 17 en el Monumental, en el que será el último partido de Lionel Messi en suelo argentino por los puntos, por lo que nadie va a querer perdérselo. Este martes se pusieron a la venta las entradas para este encuentro, pero no todas las localidades estarán disponibles para la compra.

La sanción que le impuso la FIFA a Argentina Selección Argentina Lionel Messi.JPG Argentina fue sancionada por cánticos discriminatorios durante el partido contra Colombia. Fotobaires Esto se debe a una sanción que le impuso la FIFA a la Albiceleste por "cánticos homofóbicos y discriminatorios" producidos por la hinchada durante el último encuentro contra Colombia, el pasado 10 de julio. Pero, a diferencia de otras oportunidades que se castigaron actitudes similares con reducción de aforo, en esta ocasión el procedimiento será distinto.

"La tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones. Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios", informó la AFA en su sitio web oficial.