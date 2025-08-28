Lionel Messi va por otro título: las 43 finales que jugó en su carrera y cuántas ganó

Tras meterse en la final de la Leagues Cup con el Inter Miami, Lionel Messi jugará su 44° final en su carrera profesional.

Lionel Messi jugará una nueva final en su carrera. El astro rosarino, ganador de muchos títulos, tendrá la posibilidad de levantar su tercer trofeo con el Inter Miami tras ganar el Clásico del sol ante Orlando City por 3-1 y meterse en la gran final de la Leagues Cup donde se verá las caras con el Seattle Sounders.

Con esta nueva definición que disputará, Leo alcanzará las 44 finales en su carrera de las cuales tiene un gran balance debido a que ganó en 31 oportunidades y perdió solamente en 12. Además, en este tipo de compromisos, la Pulga convirtió un total de 37 goles.

Lionel Messi vs Orlando City Lionel Messi metió otro doblete clave para Inter Miami y llega entonado para jugar la ultima doble fecha de Eliminatorias con la Selección argentina. Prensa Inter Miami

Las finales de Lionel Messi con la Selección argentina El primer título en la carrera de Lionel Messi fue con la Selección argentina en el Mundial Sub 20 de 2005 ante Nigeria. A su vez, el último trofeo que conquistó fue el año pasado en la Copa América que se disputó en Estados Unidos y en la que le permitió a la Albicante consagrarse bicampeona de América. Además, previo a ese título, Leo logró consagrarse campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022, levantar el primer trofeo de la Finalissima al imponerse por 3-0 ante Italia en Wembley y ganar la Copa América en 2021 ante Brasil en el Maracaná.

Sin embargo, no todo fue felicidad para el ocho veces ganador del Balón de Oro, ya que también tuvo sus derrotas con la Albiceleste. En 2015 y 2016, Chile logró el bicampeonato de la Copa América al vencer por penales (en las dos ocasiones) a la Selección argentina. Además, un año atrás, en la Copa del Mundo de Brasil 2014, Argentina se quedó a las puertas de quedarse con su tercera estrella, pero Alemania lo derrotó con un gol de Götze a los 113’ del suplementario y lo dejó al capitán sin su anhelado trofeo. En total, con la Albiceleste jugó 10 finales de las cuales ganó 6 y perdió 4.