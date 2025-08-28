Cuándo, dónde y contra quién jugará Messi con Inter Miami la final de la Leagues Cup

Las Garzas de Lionel Messi avanzaron a la final del certamen y ya conocen a su rival y la sede en donde buscarán levantar un nuevo título.

El Inter Miami de Lionel Messi jugará una nueva final. El equipo comandado por Javier Mascherano remontó un partidazo y con un doblete de la Pulga y un tanto de Telasco Segovia, las Garzas se impusieron por 3-1 ante Orlando City en el Clásico del Sol y avanzaron rumbo a la final de la Leagues Cup.

Su rival por el título será el Seattle Sounders que derrotó 2-0 a domicilio a Los Ángeles Galaxy con goles de Pepo De La Vega y De Rosario. De esta manera y con los dos finalistas ya asegurados, quedó todo definido para la final y el tercer puesto.

¿Cuando, dónde y a qué hora es la final de la Leagues Cup? La gran final de la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders será este domingo 31 de agosto en el Lumen Field (Seattle) con horario a definir. Esto se debe a que como el equipo de la capital estadounidense fue el mejor de los cuatro semifinalistas en lo que va del certamen y es por ello que tendrán el privilegio de definir todo ante su gente.

We will face Seattle Sounders FC in the 2025 @LeaguesCup final.

A su vez, el partido por el tercer puesto entre Orlando City y Los Ángeles Galaxy también se disputará este domingo con horario a confirmar en el Dignity Health Sports Park (LA), ya que según el reglamento del torneo, el cuadro local tiene privilegios de anfitrión durante todo el torneo por ser el campeón vigente de la MLS Cup.