La reacción de un referente de la Scaloneta al anuncio de Messi de su último partido oficial en Argentina con la Selección: "Si él lo considera así, tocará..."

Un jugador clave en el ciclo de Scaloni en Argentina rompió el silencio antes de la fecha FIFA con una profunda reflexión acerca de la confirmación que dio Messi.

Comenzó la cuenta regresiva para que la Selección argentina se vuelva a juntar en vistas a lo que será el cierre de las Eliminatorias, frente a Venezuela en el Monumental y luego ante Ecuador en Guayaquil, el 4 y 9 de septiembre respectivamente. Más allá de eso, el partido con la Vinotinto será nostálgico y muy especial: Lionel Messi confirmó que tendrá su última presentación oficial con la Albiceleste en suelo argentino.

Las palabras de Tagliafico post anuncio de Lionel Messi En ese contexto, el primer jugador de la Scaloneta que tocó el tema antes de volver al país por la fecha FIFA fue Nicolás Tagliafico, uno de los grandes referentes del plantel de Lionel Scaloni al haber estado desde el primer momento en el que el DT puso en marcha su legendario ciclo allá por 2019. En charla con el programa No Veo La Hora, por DSports Radio, el lateral izquierdo habló de lo que significa este fuerte anuncio del 10.

"Si él (Messi) considera que es el último de Eliminatorias, tocará disfrutarlo como todos los partidos que compartimos. Ya en esta etapa es disfrutar el día a día. Si va a ser el último hay que disfrutarlo y que sea con final feliz", comenzó diciendo el futbolista del Olympique de Lyon.

Tagliafico habló sobre el último partido de Messi con la Selección en Argentina. Tagliafico habló sobre el último partido de Messi con la Selección en Argentina. Video: DSports Radio

Por otra parte, Tagliafico, más allá de la triste confirmación de la Pulga, explicó el potencial que perdura en la Scaloneta: "No es fácil decir 'ya nos acomodamos sin Leo'. Un jugador como él es muy difícil de reemplazar. Pero esta Selección se adapta a las situaciones, a los entornos, a los rivales. La fácil adaptación de esta Selección la hace muy fuerte, con esto se pueden lograr grandes cosas. Esa es la clave de esta generación"