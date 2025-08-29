Bombazo: tras abrochar a Garnacho, el Chelsea está a punto de cerrar la llegada de otro argentino

Luego de acordar la millonaria compra de Alejandro Garnacho, el Chelsea de Enzo Fernández quiere sumar un tercer argentino a sus filas y va a fondo por él.

Un día después de acordar el arribo de Alejandro Garnacho, a quien compró del Manchester United por una cifra cercana a los US$55.000.000, el Chelsea de Enzo Fernández se movió rápido y está a punto de concretar la llegada inesperada de otro futbolista argentino.

A horas del cierre del mercado y después de haber gastado millones y millones en refuerzos, el elenco de Londres volvió a activar en el libro de pases y, esta vez, posó sus ojos en Facundo Buonanotte, el volante ofensivo del Brighton que fue convocado alguna vez por Lionel Scaloni a la Selección argentina.

El combo argentino: ya con Garnacho, el Chelsea ultima detalles por Facundo Buonanotte Según reveló Fabrizio Romano, el periodista italiano que también confirmó la noticia de la transferencia de Garnacho, los Blues comenzaron negociaciones con el equipo de la Premier League y las charlas ya están muy avanzadas: es inminente el acuerdo total por un préstamo durante la temporada 2025/26. A su vez, ya se resolvió el contrato del futbolista, que también recibió propuestas de clubes como el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen y el Nottingham Forest, aunque ninguna prosperó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1961427273174696082&partner=&hide_thread=false More on Facundo Buonanotte and Chelsea exclusive story.



The agreement with Buonanotte is 100% done, he’s accepted Chelsea proposal.



Chelsea and Brighton in very advanced talks for deal to be structured with initial loan. Very close now. #CFC pic.twitter.com/selTOpd0ED — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

La decisión se debe a que Buonanotte, de último paso por el Leicester City en condición de cedido, no entraba en los planes del entrenador del Brighton, Fabian Hürzeler, y el equipo del sur de Inglaterra estaba dispuesto a negociarlo nuevamente. En ese sentido, el destino que más le interesó al argentino fue el Chelsea, y todo indica que el jugador de 20 años seguirá ahí su carrera.