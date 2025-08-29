La excelente noticia que recibió Miguel Ángel Russo de cara al partido de Boca ante Aldosivi

En la práctica de este viernes, Miguel Ángel Russo recuperó una pieza clave que estaba en duda para enfrentar al Tiburón en Mar del Plata.

Sonríe Russo: un titular de Boca dejó atrás una molestia muscular y se puso a disposición para jugar ante Aldosivi.

Después de meses oscuros, en Boca empieza a prevalecer la energía positiva. En ese sentido, lo que antes eran malas noticias ahora se plagó de buenas. Sobre todo para Miguel Ángel Russo, que recibió una noticia muy esperada en el entrenamiento de este viernes de cara a la visita a Aldosivi, el domingo desde las 14:30.

A mitad de semana (el miércoles), Rodrigo Battaglia no pudo entrenarse a la par del grupo por una molestia muscular y generó mucha preocupación en el cuerpo técnico. Esta situación persistió en la práctica del jueves en la Bombonera, donde el DT paró dos equipos en el ensayo de fútbol pensando en el duelo frente al Tiburón por la fecha 7 y tampoco pudo contar con la presencia del volante.

Festeja Boca: Battaglia dejó atrás la molestia y se sumó a la par No obstante, cuando se empezaba a poner en duda al ex Atlético Mineiro para el viaje a Mar del Plata, la mañana del viernes llegó con grandes novedades: Battaglia pudo entrenarse con normalidad y será parte de los concentrados para jugar ante Aldosivi en busca del tercer triunfo al hilo del Xeneize en el campeonato.

Boca-Argentinos Rodrigo Battaglia volvió a entrenarse a la par en Boca y estará disponible para enfrentar a Aldosivi. FotoBaires

Lo que todavía Russo no definió es si el mediocampista será parte de la formación titular y hará dupla con Leandro Paredes en el doble cinco, aunque todo parece indicar que será así. La opción secundaria es preservarlo para no correr riesgos de una lesión seria y que, en su lugar, ingrese Milton Delgado o Williams Alarcón, pero es menos probable.