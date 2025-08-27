Tras la lesión de Pellegrino, otro titular clave de Boca tuvo una molestia y hay preocupación

Boca Juniors atraviesa días de preocupación a pesar de haber recuperado confianza con dos triunfos consecutivos. El plantel de Miguel Ángel Russo parecía haber encontrado aire futbolístico, pero las últimas prácticas en el predio de Ezeiza encendieron alarmas: primero fue Marco Pellegrino, con una lesión confirmada , y ahora Rodrigo Battaglia , quien no pudo completar el entrenamiento por una molestia.

Battaglia , pieza clave en el funcionamiento del equipo, sufrió un golpe en la práctica matutina de este miércoles y, por precaución, fue apartado del trabajo. Por el momento no se le realizarán estudios, pero será evaluado en el segundo turno de entrenamientos. Si no se trata de una lesión, podría trabajar diferenciado para bajar las cargas físicas, aunque su presencia ante Aldosivi sigue en duda.

La eventual ausencia de Battaglia preocupa a Russo ya que el futbolista se consolidó como complemento ideal de Leandro Paredes. Su despliegue y capacidad de recuperación le permitieron al campeón del mundo jugar con mayor libertad, un pedido expreso que el propio Paredes había hecho tras el duelo con Racing. La dupla se afianzó en el triunfo contra Banfield, donde Battaglia volvió a mostrar solidez.

Battaglia sintió una molestia y su presencia ante Aldosivi está en duda.

Si finalmente no llega al partido en Mar del Plata, Russo tiene como alternativa natural a Milton Delgado.

La baja confirmada de Pellegrino

En paralelo, Boca ya sufrió un golpe importante con la lesión de Marco Pellegrino. El defensor sufrió un desgarro grado II en el obturador externo izquierdo, según confirmó el parte médico oficial, lo que lo dejará afuera al menos por un mes. Se trata de una baja sensible, ya había sido figura en la defensa en los últimos encuentros.

marco pellegrino Pellegrino sufrió una lesión muscular y será baja por varias semanas. Instagram @maarcopellegrino

Con Aldosivi en el horizonte, Boca espera por la evolución de Rodrigo Battaglia mientras intenta reorganizar una estructura que parecía haber encontrado estabilidad, pero que vuelve a verse amenazada por las lesiones.