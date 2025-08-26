Malas noticias y dolor de cabeza para Russo: Boca confirmó la lesión de una de sus figuras

Un jugador de Boca de gran presente sufrió una lesión muscular y estará fuera de las canchas por varias semanas. Qué dice el parte y quién lo reemplazaría.

Cuando Boca Juniors había ganado dos partidos seguidos y comenzaba a dejar atrás la mala racha, la vuelta a los entrenamientos trajo malas noticias. Marco Pellegrino, una de las figuras del equipo, sufrió una lesión muscular durante la práctica y quedó confirmado como baja por varios partidos.

Marco Pellegrino, baja en Boca por lesión “El jugador Marco Pellegrino presenta una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo”, informó el club en el parte médico. Aunque no se detallaron los plazos exactos, este tipo de lesiones suelen requerir alrededor de un mes de recuperación.

Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/0b6xspnig4 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 26, 2025 Miguel Ángel Russo deberá reemplazar a Pellegrino en el próximo partido, el domingo desde las 14:30 ante Aldosivi en Mar del Plata. Y habrá que ver si llega a recuperarse para el choque ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el fin de semana del domingo 14 de septiembre, tres semanas después de su lesión ante Banfield.

Su reemplazante será Ayrton Costa, quien había sido titular y con buen rendimiento en los duelos ante Benfica y Bayern Munich, en el arranque de la era Russo, hasta que se desgarró ante el conjunto alemán y el ex Independiente se quedó con su puesto por su muy buen nivel.