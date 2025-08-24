Presenta:

Con goles de Merentiel y Cavani, Boca derrotó 2-0 a Banfield en la Bombonera y confirmó su levantada

En la Bombonera, Boca venció al Taladro con tantos de sus goleadores uruguayos, consiguió su segunda victoria consecutiva y escaló al cuarto lugar de la Zona A.

MDZ Deportes

Miguel Merentiel festeja el primer gol de Boca y Edinson Cavani -autor del segundo- lo escolta en la celebración.

FotoBaires

Boca derrotó esta noche por 2-0 a Banfield en un duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 llevado a cabo en el estadio la Bombonera, con goles de los delanteros uruguayos Miguel Merentiel y Edinson Cavani, .

Tras este triunfo en condición de local, el “Xeneize” llega al tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades, un punto por debajo del escolta Huracán, quien tiene 10 puntos.

El arquero del Taladro, Facundo Sanguinetti, intervino en reiteradas ocasiones para evitar que el conjunto xeneize de adelante en el encuentro.

En el minuto 9 del segundo tiempo Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El uruguayo Miguel Merentiel , tras un centro de Brian Aguirre, envió la pelota al fondo de la red.

Aguirre asistió y Merentiel dejó en el suelo a Sanguinetti para el 1-0 ante Banfield

En el minuto 36 del segundo tiempo, Boca Juniors concretó el 2-0 en el marcador. El uruguayo Edinson Cavani aprovechó un rebote dentro del área chica y con un cabezazo envió la pelota al fondo del arco.

Cavani hizo el 2-0 de Boca y se sacó la mufa

El minuto a minuto de Boca Juniors vs Banfield

