Con goles de Merentiel y Cavani, Boca derrotó 2-0 a Banfield en la Bombonera y confirmó su levantada

En la Bombonera, Boca venció al Taladro con tantos de sus goleadores uruguayos, consiguió su segunda victoria consecutiva y escaló al cuarto lugar de la Zona A.

Miguel Merentiel festeja el primer gol de Boca y Edinson Cavani -autor del segundo- lo escolta en la celebración.

Boca derrotó esta noche por 2-0 a Banfield en un duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 llevado a cabo en el estadio la Bombonera, con goles de los delanteros uruguayos Miguel Merentiel y Edinson Cavani, .

Tras este triunfo en condición de local, el “Xeneize” llega al tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades, un punto por debajo del escolta Huracán, quien tiene 10 puntos.

El arquero del Taladro, Facundo Sanguinetti, intervino en reiteradas ocasiones para evitar que el conjunto xeneize de adelante en el encuentro.

En el minuto 9 del segundo tiempo Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El uruguayo Miguel Merentiel , tras un centro de Brian Aguirre, envió la pelota al fondo de la red.

El gol de Merentiel para el 1-0 de Boca frente a Banfield El gol de Merentiel para el 1-0 de Boca frente a Banfield Aguirre asistió y Merentiel dejó en el suelo a Sanguinetti para el 1-0 ante Banfield TNT Sports