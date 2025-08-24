La expulsión de Pedro Troglio en la Bombonera y el cantito de la hinchada de Boca por su pasado en River

Pedro Troglio, DT de Banfield, vio la roja por protestar una falta y se fue insultado por la gente de Boca, que lo chicaneó con su historia en River.

Boca y Banfield protagonizaron un duelo caliente en la Bombonera, con un episodio que tuvo como protagonista a Pedro Troglio. El entrenador del Taladro perdió la paciencia tras una falta sancionada cerca de su banco y terminó siendo expulsado por Nicolás Lamolina.

El detonante fue una infracción de Mauro Méndez sobre Lautaro Di Lollo, que el árbitro pitó a metros del banco visitante. La decisión generó la reacción inmediata de Troglio y su cuerpo técnico, que a los gritos le reclamaron al juez. “Dejate de joder” y “para los dos igual cobrá” fueron algunas de las frases que se escucharon en la transmisión. Primero Lamolina lo amonestó, pero segundos después decidió expulsarlo.

El gesto de Troglio a Lamolina y el camino al vestuario, con chicana

El DT de 60 años no podía creer la sanción y, con bronca, caminó rumbo a los vestuarios. En ese trayecto, la hinchada de Boca lo despidió con cánticos recordándole su pasado en River: "Vos sos de la B" y "el que no salta se fue a la B".

En medio del revuelo, se dio una escena curiosa: Leandro Paredes, referente del Xeneize, se acercó al entrenador para saludarlo con una palmada justo en el momento en que debía dejar la cancha.

El pasado de Pedro Troglio en River Plate

La cargada de la gente de Boca no fue casual. Troglio debutó en River, donde jugó entre 1983 y 1988. Allí obtuvo la Primera División, la Copa Libertadores de 1986 y la Copa Intercontinental. Ese antecedente lo convirtió en blanco de los cánticos en su paso por la Bombonera.