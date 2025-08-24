El exintegrante del Consejo de Fútbol que apareció en la cancha de Boca como un hincha más

Boca vive un cambio tras la disolución del Consejo de Fútbol, pero uno de sus exintegrantes generó sorpresa al volver al estadio y mostrarse como un fana más.

Boca Juniors atraviesa una nueva etapa luego de la disolución del Consejo de Fútbol que acompañaba a Juan Román Riquelme. Pero en medio de este cambio, uno de los exintegrantes del órgano dirigencial volvió a la Bombonera y sorprendió a los hinchas.

Se trata de Chicho Serna, quien este domingo se hizo presente en el partido contra Banfield. Ubicado en una platea, el colombiano ya desligado de sus funciones en el club se mostró con ropa del Xeneize y charló con varias personas en la previa al inicio del encuentro.

Cómo se la salida de Chicho Serna de Boca Chicho Serna rompió el silencio y habló de su salida del Consejo de Fútbol. Chicho Serna rompió el silencio y habló de su salida del Consejo de Fútbol. Video: ESPN Serna y Raúl Cascini presentaron su renuncia a principios de agosto, en medio de una racha de partidos sin triunfos. El anuncio oficial del club se conoció el 6 de agosto y desde entonces el exvolante dejó de formar parte de la estructura que lideraba Riquelme.

En aquel momento, Chicho había expresado lo que significó su paso por el club: “No ha sido fácil. Quienes me conocen saben lo que representa para mí y para mi familia este club. Pero la vida es de decisiones. Muchas veces acertamos, otro montón nos equivocamos".

En la misma línea, agregó: “No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar. El trabajo que he tenido en el club ha sido un momento supremamente difícil, pero así como algún día el presidente me invitó a ser parte de su grupo de trabajo y lo agradecí y di todo, hoy también soy honesto y tengo que decir que ya di todo”.