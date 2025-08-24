Murió Daniel Bolotnicoff, representante de Riquelme y hombre clave en los mercados de pases de Boca

El abogado y representante, de 69 años, falleció en la madrugada del domingo tras una descompensación. Fue uno de los hombres más cercanos a Riquelme.

Este domingo se conoció la triste noticia de la muerte de Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme y abogado que acompañó a Diego Maradona en momentos decisivos de su carrera. El agente, de 69 años, se descompensó durante la madrugada del domingo y falleció pocas horas después, según informó Olé.

Quién era Daniel Bolotnicoff Bolotnicoff construyó un perfil reservado pero con fuerte influencia en el fútbol argentino. A comienzos de los años 90 estuvo junto a Maradona como asesor legal y representante, vínculo que se reforzó en 1995 con el regreso del “Diez” a Boca. Más tarde se consolidó como la persona de máxima confianza de Riquelme, a quien acompañó tanto en su etapa como jugador como en su rol actual de dirigente xeneize.

Según la versión oficial, colaboraba en “asuntos legales” del club, aunque distintos referentes del ambiente lo señalaban como la figura clave en las negociaciones de mercado de pases. Con más de dos décadas a la par de Riquelme, se convirtió en su mano derecha y en un engranaje fundamental en la toma de decisiones, siendo hombre de consulta y peso en los mercados de pases de Boca Juniors.