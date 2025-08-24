El motivo del malestar de Alexis Matteo, DT de Maipú, tras el empate ante Los Andes

El entrenador del Deportivo Maipú se retiró conforme con el resultado final, pero apuntó contra una situación en particular.

Matteo terminó conforme con el empate de Maipú, pero admitió la falta de eficacia de su equipo.

Luego del empate entre Deportivo Maipú y Los Andes por 1 a 1, en el partido correspondiente a la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional, el director técnico del Cruzado Alexis Matteo analizó el rendimiento de sus dirigidos y no ocultó su malestar por una cuestión puntual del equipo.

En rueda de prensa, el entrenador marplatense analizó el trámite del encuentro y afirmó que “sabíamos que teníamos que hacernos fuertes de local, sumar de a tres, veníamos de dos derrotas, pero por cómo se planteó el partido, me parece que el punto suma y sobre todo la producción del equipo. Nos vamos tranquilos de ese gol”

En líneas generales el equipo anduvo muy bien, generó, se hizo de la pelota, desde la actitud estuvo siempre diez puntos y bueno, nos faltó ese azar al final", remarcó el director técnico del Cruzado, que extendió a tres partidos la racha sin poder ganar.

El motivo del malestar de Alexis Matteo, DT de Maipú Más allá del análisis del partido, Matteo apuntó contra una situación puntual que volvió a dejar a su equipo con gusto a poco: “Cuando las cosas no te salen desde del azar, desde nosotros generar muchísimo y convertir poco y el rival lo contrario, sumar no es malo. Seguiremos trabajando para que toda esa producción que logramos tener, la podamos cristalizar en el arco”