Se entregó el conductor que mató a un hombre en Maipú

El hombre de 76 años entregó su camioneta y se puso a disposición de la Justicia tras atropellar y matar a un hombre en Maipú.

El lunes por la mañana un hombre murió tras ser atropellado en la intersección de las calles Roma y Don Bosco, en la Colonia Bombal, Maipú. El mismo dejó un desgarrador momento cuando el perro de la víctima no se quiso despegar del cuerpo. Luego del hecho, el conductor que mató a Eliberto Cuz Cardozo se dio a la fuga y este marte finalmente se entregó.

El conductor de la camioneta Chevrolet entregó su camioneta y se puso a disposición de la Justicia. Actualmente no está detenido y su abogado presentó un escrito y pidió a excarcelación o la prisión domiciliaria. El hombre tiene 76 años.

El hecho Fuentes policiales detallaron que el accidente se encuentra siendo investigado, que reconocieron que el cuerpo es de Eliberto Cuz Cardozo, que justamente este lunes estaba cumpliendo 60 años, y que el vehículo que lo embistió se dio a la fuga.