Una mujer murió tras ser atropellada en el Acceso Este

La víctima fatal tenía 51 años y fue atropellada a la altura del puente de calle Isidro Maza, en Maipú.

Una mujer de 51 años murió este lunes en la mañana al ser atropellada por un auto, en el Acceso Este, a la altura del puente de calle Isidro Maza, en Maipú. La mujer intentaba cruzar al ser alcanzada por un vehículo.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana cuando la mujer de 51 años se encontraba cruzando de sur a norte cuando recibió el impacto de un Chevrolet Onix conducido por un hombre de 44 años. Según relató el conductor del auto, la mujer lo sorprendió al cruzar.

El Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar y confirmó de forma inmediata el deceso. Además, se le realizó el test de alcoholemia al conductor y resultado confirmó 0,0 g/l de alcohol en sangre.