Una camioneta se incrustó en un restaurante en Ezeiza y el video es impactante
El accidente se produjo entre dos camionetas en Ezeiza, donde, producto del fuerte choque, una de ellas terminó incrustándose en un restaurante.
Un fuerte choque se produjo este domingo por la mañana en el partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, después de que una camioneta impactara contra otra que salía de un estacionamiento. La 4x4, que venía a gran velocidad, terminó incrustándose en un restaurante producto del impacto.
El hecho ocurrió en la calle Formosa 436, donde el local damnificado fue el restaurante La Empacada. Allí se encontraba el ex vocero de Alberto Fernández, Juan Pablo Biondi, quien fue testigo del accidente y expresó en declaraciones a TN: "Todos volvimos a nacer".
El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad, en las que se observa cómo una Volkswagen Amarok, que circulaba a alta velocidad, chocó contra otra camioneta que salía de un estacionamiento y, producto del fuerte impacto, se incrustó en el local.
El relato de Juan Pablo Biondi sobre el accidente
Minutos antes, Biondi se había retirado del restaurante, aunque igualmente pudo presenciar el choque. Según relató, dos personas que estaban comiendo allí se salvaron de milagro.
"No le pasó nada a nadie de milagro. Ni al parrillero, que esquiva a la camioneta, ni a la moza que estaba en la vereda", contó. Por su parte, agregó: "Recién salía de almorzar y había saludado al parrillero, que estaba en la vereda".
Luego describió el estruendo del accidente: "Estaba abriendo la puerta de mi auto para subirme, que estaba a metros cuando pasó eso, y escuché el ruido tremendo".
Finalmente, reconstruyó cómo ocurrió el choque: "La Amarok venía muy rápido y esquivó una camioneta que salía de la cochera de enfrente. Vendría distraída por el teléfono, calculo, y sin dudas iba muy rápido porque esa es una calle con muchas lomas de burro". Y concluyó: "Todos volvimos a nacer ese día. Cuando escuché el ruido pensé: ‘acá mató a alguien seguro’. Pero menos mal, no pasó nada".