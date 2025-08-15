Presenta:

Accidente fatal en Lavalle: una camioneta chocó contra un árbol y dos hombres murieron

Un accidente ocurrido este jueves por la noche en la ruta 142 dejó como saldo dos víctimas fatales. Investigan las causas del hecho.

Impactante: así quedó la camioneta tras el choque en el que murieron dos hombres.

Un trágico accidente de tránsito ocurrido este jueves por la noche en la Ruta Nacional 142, en Lavalle, dejó como saldo dos hombres fallecidos. El hecho se produjo cuando una camioneta chocó contra un árbol por causas que aún se investigan.

Según el reporte policial, el siniestro se registró cerca de las 22:30, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre un vuelco y personas atrapadas dentro de una camioneta Toyota gris. Personal policial y de Bomberos se desplazó hasta el lugar para realizar tareas de rescate.

Al arribar personal del SEC se constató el deceso de dos hombres mayores de edad. Las autoridades trabajaban para determinar la identidad de las víctimas fatales y esclarecer las circunstancias del accidente.

El lugar del hecho: en el accidente, dos personas fallecieron.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Lavalle, que ordenó peritajes en la escena.

