Inquietante robo en Guaymallén: los ladrones actuaron sin apuro y todo quedó grabado

Dos delincuentes ingresaron a una vivienda de Jesús Nazareno, Guaymallén, y se tomaron más de 20 minutos para forzar la puerta.

Las cámaras de seguridad captaron a dos delincuentes que robaron una vivienda en Guaymallén y escaparon con un televisor.

Un nuevo hecho de inseguridad generó preocupación entre los vecinos de Jesús Nazareno, Guaymallén, quienes aseguran estar cansados de sufrir robos y por eso han instalado cámaras de seguridad en la zona, que esta vez dejaron registro de un inquietante robo.

Sucedió este jueves por la noche, cuando dos delincuentes ingresaron a una vivienda y –según lo denunciado y por lo que se puede ver en las cámaras- se tomaron más de 20 minutos para forzar la puerta de entrada.

cerradura guaymallén Así quedó la cerradura de la casa tras el robo. Gentileza El hecho ocurrió cerca de las 20:00, cuando los propietarios no se encontraban en el domicilio. La víctima relató que los ladrones llegaron con herramientas para abrir la puerta y, tras concretar el acceso, sustrajeron un televisor. “Por suerte no lastimaron a mi perro”, señaló.

El video de las cámaras de seguridad Inseguridad en Guaymallén: robaron una casa y todo quedó grabado Las cámaras de seguridad fueron clave para registrar la secuencia completa del robo. En las imágenes se observa cómo los sospechosos actuan con total tranquilidad y el tiempo que demoran en concretar el delito.