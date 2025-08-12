Sufrió el robo de su moto y le pidieron $400 mil para recuperarla: detuvieron a uno de los sospechosos

Policías atraparon a uno de los presuntos autores del robo y recuperaron la moto sustraída en Las Heras. Dos cómplices lograron darse a la fuga.

Enzo Cofre, el único sospechoso del robo que cayó en el procedimiento. (Se pixela el rostro porque puede pasar a rueda de personas)

La denuncia por el robo de una moto y el pedido de 400.000 mil pesos al dueño para recuperarla, desembocó en la detención de un sospechoso el fin de semana en Las Heras. En el procedimiento, otros dos malvivientes se dieron a la fuga. Más allá de eso, se logró recuperar el rodado sustraído.

El hecho que origino todo se registró a pasadas las 22 del viernes cuando un hombre, de 37 años, llegó a bordo de su Honda Titan negra hasta una carnicería de calles Lisandro Moyano y Balcarce, dejándola estacionada sobre la vereda antes de ingresar a comprar.

Una moto robada y el pedido de "recompensa" Al cabo de algunos minutos, la víctima salió del comercio y notó que el rodado ya no estaba, por lo que sospechó que la habían robado. Acto seguido, llamó a un mecánico conocido y le preguntó si le habían ofrecido una motocicleta como la suya recientemente y así pudo saber que la tenían unos sujetos en el barrio Santa Teresita, quienes pedían 400.000 pesos en efectivo para devolverla.

Frente a eso, el dueño de la moto dio aviso sobre la situación a la línea de emergencias 911 y personal uniformado de la jurisdicción comenzó a realizar averiguaciones en esa zona, en conjunto con detectives de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID).

Las tareas coordinadas permitieron llegar al dato de que la Honda Titan sustraída había sido vista en el interior del barrio Belgrano, cerca de calles Bufano y Amanecer, en poder de tres sujetos. Por ese motivo, pasada la medianoche del sábado, el personal se desplazó rápidamente hasta ese lugar.