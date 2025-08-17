Brutal choque triple en River: seis heridos y cortes en Avenida Cantilo

El hecho ocurrió a la altura del Puente Labruna, a metros del estadio de River. Producto del accidente de tránsito, hay un corte parcial en la zona.

Un fuerte accidente de tránsito se reportó este domingo por la mañana en el barrio de Núñez, a metros del estadio de River, tras un choque entre tres autos. El siniestro ocurrió en la avenida Intendente Cantilo, a la altura del Puente Labruna. Como resultado, seis personas resultaron heridas.

El choque se produjo cerca de las 8.30 entre tres rodados particulares: un Renault Clio, un Ford Ka y un tercero no identificado. En el lugar se desplegó personal de Bomberos de la Ciudad y médicos del SAME para atender a los heridos. El vehículo marca Ford quedó prácticamente destruido a raíz del impacto que recibió en la parte trasera.

Una de las razones que podría haber influido en el siniestro fue la caída de una leve llovizna en las primeras horas de la mañana, que dejó la calzada mojada.

Las demoras por el accidente de tránsito Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Pirovano con politraumatismos. Debido al fuerte choque, el tránsito en la zona estuvo cortado por varios minutos y las autoridades solicitaron precaución al circular por la zona.