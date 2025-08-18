Murió atropellado en Maipú y su perro no lo quería abandonar

Un hombre falleció atropellado este lunes por la mañana en Colonia Bombal, Maipú. El perro de la víctima no se quería ir de su lado.

Este lunes por la mañana un hombre murió tras ser atropellado en la intersección de las calles Roma y Don Bosco, en la Colonia Bombal, Maipú. Además, un hecho quedó retratado por una desgarradora imagen, ya que el perro de la víctima se quedó a su lado y no lo quiso abandonar.

Fuentes policiales detallaron que el accidente se encuentra siendo investigado, que reconocieron que el cuerpo es de Eliberto Cuz Cardozo, que justamente este lunes estaba cumpliendo 60 años, y que el vehículo que lo embistió se dio a la fuga.