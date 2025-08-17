Carmen Barbieri le dedicó un emotivo mensaje a Alberto Martín tras su muerte

La conductora compartió un triste posteo en su cuenta de Instagram luego del fallecimiento del histórico actor.

El mundo del espectáculo está nuevamente de luto luego de que se confirmó la triste y dolorosa muerte de Alberto Martín. El actor tenía 81 años y se encontraba internado desde hace algunos días por un problema de salud que empeoró en los últimos días.

El artista permanecía internado bajo cuidados médicos estrictos, pero su cuadro se agravó con rapidez, dejando pocas esperanzas para su recuperación. El pronóstico fue reservado hasta el final.

Martín había hablado públicamente sobre su estado de salud en 2021, cuando reveló que le habían detectado un tumor en el ojo derecho. Allí dejó en claro que "es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito… había que quitarlo o quitarlo".

El triste adios de Carmen Barbieri a Alberto Martín Captura de pantalla 2025-08-17 094559 Finalmente, en las últimas horas se confirmó la partida del actor y Carmen Barbieri quien compartió muchos momentos con él durante su programa, le dedicó una hermosa despedida que conmovió a todos: "Ahora sí descansa en paz, mi querido. Te voy a extrañar mucho. Siempre en mi corazón".