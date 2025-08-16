De qué murió Alberto Martín a los 81 años y cómo fueron sus últimos días: "Había que quitarlo o quitarlo"

El reconocido actor estaba internado por complicaciones de salud. Hace un tiempo, fue intervenido a causa de un tumor: los detalles.

Según lo trascendido, el entrañable actor batallaba contra una grave condición en su salud. Créditos: Instagram / albertomartin.ok

Este sábado 16 de agosto, el mundo del espectáculo argentino se vio conmovido por el fallecimiento de Alberto Martín, a los 81 años. De nombre Luis Alberto Di Feo, nació el 8 de mayo de 1944 en San Martín, Argentina.

Según informaron diversos medios, Alberto Martín estuvo internado en los últimos días debido a una grave enfermedad que deterioró su salud rápidamente. Aunque en 2019 había sido sometido a una operación para extirpar un tumor en la base del ojo derecho, no se ha confirmado que esta condición haya sido la causa directa de su fallecimiento.

Actitud positiva ante la adversidad A pesar de los desafíos de salud que enfrentó, Martín siempre mostró una actitud positiva. En ocasiones donde se referió a su operación, comentó: “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito… había que quitarlo o quitarlo”.

"Me sacaron un tumor que estaba en la base del ojo derecho. Hacía un tiempo que lo tenía pero estaba ensayando y lo pateaba. Salió todo bien y ahora estoy a la espera de los resultados de la biopsia, que es lo único que me puede preocupar. Pero siempre soy positivo", expresó sobre la enfermedad que aquejaba a su cuerpo.

alberto martin El actor había dejado la televisión el presente año. Créditos: Captura de Instagram / albertomartin.ok Reacciones del entorno artístico La noticia de su partida generó una ola de condolencias en el ámbito artístico. Carlos Rottemberg, empresario teatral, expresó en redes sociales: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.