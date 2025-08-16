El actor falleció a los 81 años tras una grave enfermedad que lo mantuvo internado hasta sus últimos días.

Alberto Martín dejó el plano terrenal a los 81 años tras se atravesar una situación crítica de salud. El actor se encontraba hospitalizado, sedado y con un pronóstico reservado, producto de una dura enfermedad terminal.

Durante 2023 y 2024, Alberto Martín fue parte de Mañanisima, donde tenía una sección en la que cocinaba sus mejores platos junto a Carmen Barbieri, con quien mantenía una gran química. Su regreso a la televisión tras cuatro años y sus funciones en teatro, descendieron drásticamente en 2025. Durante los primeros meses del año dio algunas entrevistas, pero poco a poco se alejó de los medios masivos.

Cuando tenía 76 años, Alberto Martín tuvo que ser operado de urgencia por un tumor en la base del ojo derecho. Su última aparición fue en redes sociales que data del 10 de junio del presente año. Se trata de un video relatado por el mismo actor y dicha publicación recolectó cientos de comentarios.

El último video publicado por el actor El último posteo de Alberto Martín que conmovió a todos por sus palabras: "Una lapicera y la vida" "Soy Alberto Martín, quería hacerte un comentario. El domingo es el Día del Padre y vinieron dos millones de cosas a la cabeza y empecé a pensar la relación que tiene la lapicera con la vida de uno, con el andar, con todos los días...", expresó el actor.

Con un tinte emotivo, el hombre continuó con su relato: "Cuantas cosas, cuantas veces miramos la lapicera y hacemos una pausa, pensando 'cómo sigue esto'. Por eso, si vos estás pensando cuál es el lugar donde tu hijo encontraría la lapicera que soñó siempre, es en la Casa de las Lapiceras... De esto, no te vas a olvidar".