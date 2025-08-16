Conmoción en el mundo artístico: murió Alberto Martín, figura entrañable del cine y la televisión

El actor atravesaba complicaciones de salud debido a una dura enfermedad que lo mantenía en tratamiento en los últimos meses.

Este sábado 16 de agosto por la tarde se confirmó el fallecimiento de Alberto Martín, a los 81 años. El actor se encontraba internado en los últimos días, enfrentando un delicado estado de salud.

Con una extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión argentina, Martín había decidido alejarse de los medios durante el último año debido a las complicaciones que atravesaba. Su última aparición en la pantalla fue en Mañanísima (El Trece) en 2024, el programa conducido por Carmen Barbieri, donde sorprendió a la audiencia mostrando su faceta culinaria.

image Carmen Barbieri y Alberto Martín. Créditos: Instagram / albertomartin.ok En 2019, cuando tenía 76 años, debió ser operado de urgencia por un tumor en la base del ojo derecho. Él mismo confirmó la noticia en un audio enviado al conductor de Intrusos (América TV):

"Me sacaron un tumor que estaba en la base del ojo derecho. Hacía un tiempo que lo tenía pero estaba ensayando y lo pateaba. Con la baja de Mercedes Carreras por un pequeño accidente doméstico, decidí ocuparme de eso. Salió todo bien y ahora estoy a la espera de los resultados de la biopsia, que es lo único que me puede preocupar. Pero siempre soy positivo".