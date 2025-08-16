Presenta:

Se intensificó el polémico cruce entre Yanina Latorre y Thelma Fardin tras un nuevo descargo de la conductora

Luego de un intenso enfrentamiento virtual, las aguas no se calmaron, ya que Yanina Latorre volvió a cruzar a Thelma Fardin pero esta vez en su programa.

Diego Quiroga

La conductora de SQP no dudó en responder al último descargo de la actriz.

Foto: captura pantalla SQP (América TV)

Un nuevo capítulo de tensiones se desarrolló en redes sociales entre Thelma Fardin y Yanina Latorre, luego de que esta última cuestionara el formato elegido por la actriz para actualizar a sus seguidores sobre el proceso judicial contra Juan Darthés.

Desde su cuenta oficial, Latorre manifestó su tajante opinión acerca del video publicado por Fardin: "Lo que no entiendo es por qué para comunicar algo tan duro siempre es guionado y actuado, ¿no?". Esta observación desencadenó una rápida y contundente reacción por parte de la protagonista de la artista.

Con notable firmeza, Thelma replicó: "Yanina, no es que te importe la forma, es que criticás lo único que podés porque no soportás el fondo". En su extensa respuesta, enfatizó su derecho a narrar su experiencia personal sin ajustarse a estereotipos: "Es mi historia, y no voy a ser la víctima que vos esperás, voy a ser la sobreviviente que quiera".

La contundente respuesta de Yanina Latorre al último descargo de Thelma Fardin

Yanina responde a Thelma otra vez
Yanina Latorre volvió a apuntar contra Thelma, luego del último posteo de la actriz en redes sociales.

La controversia escaló cuando Fardin desafió a su interlocutora a un intercambio cara a cara: "Cuando quieras hablamos mano a mano, puedo hablar horas, con fundamentos y saber". Además, sugirió que las críticas respondían más a prejuicios que a argumentos sólidos: "La mitad es ignorancia y la otra mitad fake news".

Yanina Latorre intensificó el cruce y continuó su descargo en SQP este miércoles

La nueva respuesta de Yanina Latorre en el cruce con Thelma Fardin

Ante estos señalamientos, la conductora de SQP (América TV) aclaró su posición: "NO ENTENDISTE NADA, ESTOY ABSOLUTAMENTE DE ACUERDO CON TU DENUNCIA". Reafirmó su apoyo a la causa pero mantuvo sus reservas sobre el formato de comunicación: "No me parece esta forma de comunicar, tipo reel guionado!". Para rematar el tenso cruce Latorre expuso: "Creo que tengo derecho a expresarlo". Y la cruzó: "Una lástima que subestimes mujeres y me agredas así. Yo no te agredí”.

