Se intensificó el polémico cruce entre Yanina Latorre y Thelma Fardin tras un nuevo descargo de la conductora
Luego de un intenso enfrentamiento virtual, las aguas no se calmaron, ya que Yanina Latorre volvió a cruzar a Thelma Fardin pero esta vez en su programa.
Un nuevo capítulo de tensiones se desarrolló en redes sociales entre Thelma Fardin y Yanina Latorre, luego de que esta última cuestionara el formato elegido por la actriz para actualizar a sus seguidores sobre el proceso judicial contra Juan Darthés.
Desde su cuenta oficial, Latorre manifestó su tajante opinión acerca del video publicado por Fardin: "Lo que no entiendo es por qué para comunicar algo tan duro siempre es guionado y actuado, ¿no?". Esta observación desencadenó una rápida y contundente reacción por parte de la protagonista de la artista.
Con notable firmeza, Thelma replicó: "Yanina, no es que te importe la forma, es que criticás lo único que podés porque no soportás el fondo". En su extensa respuesta, enfatizó su derecho a narrar su experiencia personal sin ajustarse a estereotipos: "Es mi historia, y no voy a ser la víctima que vos esperás, voy a ser la sobreviviente que quiera".
La contundente respuesta de Yanina Latorre al último descargo de Thelma Fardin
La controversia escaló cuando Fardin desafió a su interlocutora a un intercambio cara a cara: "Cuando quieras hablamos mano a mano, puedo hablar horas, con fundamentos y saber". Además, sugirió que las críticas respondían más a prejuicios que a argumentos sólidos: "La mitad es ignorancia y la otra mitad fake news".
Yanina Latorre intensificó el cruce y continuó su descargo en SQP este miércoles
Ante estos señalamientos, la conductora de SQP (América TV) aclaró su posición: "NO ENTENDISTE NADA, ESTOY ABSOLUTAMENTE DE ACUERDO CON TU DENUNCIA". Reafirmó su apoyo a la causa pero mantuvo sus reservas sobre el formato de comunicación: "No me parece esta forma de comunicar, tipo reel guionado!". Para rematar el tenso cruce Latorre expuso: "Creo que tengo derecho a expresarlo". Y la cruzó: "Una lástima que subestimes mujeres y me agredas así. Yo no te agredí”.