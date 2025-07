Tenso cruce al aire entre Yanina Latorre y Marixa Balli tras su enojo con la producción de LAM: "Cínico es lo tuyo"

Luego de que este viernes, Marixa Balli expusiera su fuerte enojo con la producción de LAM (América TV) en el vivo del programa de streaming Ángel Responde (Bondi Live), la noche de esa misma jornada no fue precisamente una ofrenda de paz en el ciclo de chimentos éxito de canal América, ya que Yanina Latorre se vio involucrada en la furia que la exvedette expresó al aire.

Este viernes por la mañana Marixa Balli estalló contra el equipo de producción de LAM y dejó en claro que no volverá a conducir el exitoso programa si Ángel de Brito requiere una suplencia. La panelista manifestó su descontento ante lo que considera una falta de respeto hacia su extensa carrera y su nombre, que abarca más de cuatro décadas en los medios, ya que algún productor del programa de chimentos le pidió que conduzca el ciclo el pasado miércoles cuando De Brito se accidentó y minutos antes de salir al aire le dijeron que no sería ella la conductora por no manejar el caudal de información requerido, por tal motivo fue Pepe Ochoa el elegido para el codiciado puesto.

En medio de la transmisión en vivo de LAM este viernes por la noche, las ánimos se caldearon fuertemente, ya que De Brito no dudó en exponer el conflicto. Allí Marixa expuso que le molestaron algunas actitudes de Yanina Latorre y a regañadientes fue soltando lo que verdaderamente sentía.

Fuerte discusión entre Marixa Balli y Yanina Latorre en LAM Tenso momento de discusión entre Marixa balli y Yanina Latorre en LAM Tenso momento de discusión entre Marixa Balli y Yanina Latorre en LAM. Video: LAM (AMérica TV) / X @Onlinetv2025 “Voy a contar la situación. Pepe dice: “Que bien, viene una figura, una número uno, Mariana (Fabbiani)”. Obvio una número uno, entonces yo estaba sentadita en el corte. Decís: “Sí, obviamente que viene una figura, porque yo dije que no me siento en esta silla si no conduce una figura”. Bueno, perfecto, entonces también eso me cayó mal”, expresó la panelista exponiendo el inicio del conflicto con Latorre.

La tensión se apoderó de la pantalla con el enfrentamiento entre Yanina Latorre y la exvedette Cruce de Yanina y Marixa Marixa Balli y Yanina Latorre discutieron fuertemente en LAM, situación que se generó por el enojo de la panelista con la producción del programa. Foto: captura pantalla América TV Entonces Yanina le contestó picante, fiel a su estilo: “Bueno, acá dijeron que no viniste porque la pusieron a Mariana Fabbiani, que vos creías que tenías que estar vos, porque evidentemente vos tenés un problema de cartel, por ahí más referido al teatro”.