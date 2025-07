Yanina Latorre mandó al frente a APTRA y reveló un polémico dato sobre su conducción en los Premios Martín Fierro de portales

"Sí, voy a ser la conductora. Es el 11 de julio. Están cerrando al co-conductor. Me fueron dando algunos nombres y yo les dije: 'este sí, este no'. Si me ponen a uno que no me gusta, no lo hago. Ahora me ofrecieron a Luis Novaresio y me encanta", había revelado durante su participación en LAM (América TV). No obstante, la también animadora de Sálvese Quien Pueda (América TV) comunicó todos los contratiempos que debería sortear para poder llegar a hacer la conducción de semejante evento, algo que no le gustó nada.