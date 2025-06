Luis Ventura liquidó a Pepe Cibrián tras sus tajantes dichos al no ser invitado a los Premios Martín Fierro de Teatro

Además, Ventura cuestionó la trayectoria reciente del dramaturgo: "A los que hacen nos pegan. ¿Por qué no les pega a todos los que lo dejan sin laburo, que no puede hacer gira, que no lo contratan, a la familia Ángel Mahler que por debajo de la mesa lo vive puteando. Que se fije en esas cosas". Con estas palabras, insinuó que las quejas de Cibrián ocultan problemas laborales no resueltos.

Luis Ventura no dudó en criticar fuertemente a Pepe Cibrián

Luis Ventura criticó a Pepe Cibrián tras sus fuertes dichos. Video: El Observador 107.9

En otro pasaje de la discusión, el presidente de APTRA sostuvo que, si a Pepe Cibrián realmente no le interesaban los premios, no debería reclamar por su exclusión: "Si no le importa el Martín Fierro, que no le importe, pero que no salga a pegar y a colgarse de los huevos el Martín Fierro. Que haga lo propio. Porque se está quejando de haber quedado fuera del premio y entonces le está dando valor al premio".