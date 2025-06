Pepe Cibrián se sintió olvidado en los Martín Fierro de Teatro y mostró toda su furia

Los Martín Fierro de Teatro se celebraron en la Usina del Arte y quien recibió el Martín Fierro de Oro fue nada más ni nada menos que el Puma Goity. Sin embargo, las críticas comenzaron a llegar de aquellas personalidades del mundo teatral que no fueron invitadas a la ceremonia.

Uno de ellos fue Pepe Cibrián quien en una entrevista con el programa "Puro Show" mostró su enojo: "Yo, en algo muy chiquitito, formo parte del teatro argentino, tengo 77 años, soy un señor muy serio, que he defendido mis ideas desde el Senado de la Nación, en Diputados, o sea, soy un señor serio, con toda una trayectoria de siete generaciones de actores, que no me inviten, no me afecta a mi historia, ni a quién soy, ni para lo que significo para la gente y para el teatro".

Además, agregó: " Es como si haces un Martín Fierro a la medicina y no invitas a Favaloro. Yo soy Favaloro en mi profesión. Yo he creado miles de actores, miles de gente joven, que hoy en día muchos son figuras, porque sigo creyendo en la gente joven, porque no he trabajado con estrellas...".

Captura de pantalla 2025-06-24 174115.png Pepe Cibrián furioso con los Martín Fierro de Teatro. Foto: captura de pantalla YouTube/ El Trece. En el final de la nota, subrayó que "me hubiese encantado estar porque es teatro, o se supone que lo que premiaban era al teatro. El teatro es una forma de vida, es una forma de lucha brutal. Es pasar hambre, perder todo, ganar todo. Tener que salir en gira, no poder salir en gira. Enfermarse, tener que irse a donde uno pueda para que lo operen. Eso es el teatro. El teatro no es solamente show. El teatro no es la frivolidad. El teatro es sagrado".