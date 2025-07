¡Bomba total! Yanina Latorre aseguró que la adicción de Benjamín Vicuña no se trata de drogas

La China no se guardó nada y lo acusó de "encerrarse en el baño durante eventos familiares", además aclaró una supuesta adicción que dejó a todos boquiabiertos.

La situación no pudo ser peor para Vicuña, quien se encontraba a punto de lanzar su nueva película; sin embargo, el estallido fue tal que, según Yanina Latorre , el actor se encuentra “ muy deprimido” y habría pedido postergar la conferencia de prensa de su esperado estreno. En el programa Sálvese quien pueda, la panelista fue contundente y aseguró que Vicuña "no puede creer la situación en la que quedó envuelto" y está atravesando un cuadro emocional de lo más complejo.

benjamin vicuña.jpg

El posteo de la China, que hizo referencia directa a las "adicciones" de su expareja, disparó todo tipo de conjeturas. Sin embargo, Majo Martino, también panelista del mismo ciclo, salió a desmentir esa teoría con una versión sorprendente. " Me dicen que lo de las drogas es mentira. No puedo dar detalle, pero no se trataría de eso", aseguró Martino, dejando a todos en vilo y abriendo una nueva incógnita.