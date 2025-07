La China Suárez amenaza y extorsiona a Benjamín Vicuña: qué tiene en su poder

La China Suárez y Benjamín Vicuña se posicionaron en el ojo de la tormenta luego de que ella realizara un polémico descargo en redes sociales que tituló como "El papá del año". Ella dijo de todo sobre él y muchos hablaron sobre el tema. Como era de esperar, Yanina Latorre no se quedó callada.

Y cuando en el piso le consultaron sobre el contenido, Latorre dijo: "Es algo de la vida privada de él que no es de interés público, pero no es un delito, es algo de su vida privada. No piensen en nada de esas cosas como sexo con menores ¡Nada! Pero sí tiene que ver con lo que ella habló hoy".