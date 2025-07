La China Suárez acusó a Benjamín Vicuña de engañarla cuando estaba embarazada: de quién se trata

La actriz argentina no se guardó nada y arremetió públicamente contra su ex, padre de dos de sus hijos. En su picante relato, apuntó contra su rol como padre, mencionó presuntos problemas de adicciones y aseguró haber sido víctima de infidelidades durante un momento sensible. “El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles”, escribió Suárez en sus redes sobre Vicuña.