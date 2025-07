"Una prueba curiosa": Graciela Alfano reveló una bomba que hunde a Benjamín Vicuña como padre

En medio del escándalo que tiene enfrentados a la China Suárez y Benjamín Vicuña por la revocación del permiso de viaje de sus hijos, una inesperada figura salió a marcarle la cancha al actor chileno: Graciela Alfano . La actriz no se guardó nada y dejó en claro lo que piensa sobre el rol paterno de Vicuña.

graciela alfano.jpg Alfano fue durísima contra Benjamín Vicuña. Archivo

Invitada al programa Mujeres Argentinas, Graciela fue más allá y compartió una anécdota que dejó muy mal parado a Vicuña. “Benjamín es una persona correcta en general, pero de ser correcto a ser un buen padre son dos cosas totalmente diferentes”, opinó con firmeza, y explicó que su postura no tiene que ver con una amistad con la China: “Yo no soy amiga de la China, pero lo que me movió en un primer momento fue ver a una mujer acosada en los medios”.