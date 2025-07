Qué fue lo que la hizo estallar a la China Suárez contra Benjamín Vicuña

En las últimas horas, la China Suárez estalló en redes sociales contra su ex y padre de dos de sus hijos, Benjamín Vicuña. Realizó un fuerte descargo que lo tituló "El papá del año". Fueron muchos los que opinaron sobre el tema. Pero, ¿qué fue lo que la hizo enfurecer a la actriz?

En el ciclo que conduce Georgina Barbarossa, Mariana Brey contó qué fue lo que la hizo brotar a la ex Casi Ángeles. "Cuando ella vio la nota que Benjamín dio a los medios, se saca y ahí decide hacer este posteo. Él se hace cargo y dice ‘algo hicimos mal’, como familia que llegamos a esta instancia", reveló.

Y agregó: "Ella cuando ve la nota, se saca a nivel loca, se pone muy mal, actúa por impulso y decide escribir todo esto. Estaba extremadamente enojada y esto va a llegar a una instancia que ni la podemos imaginar".

CHINA SUAREZ D.jpg La China Suárez estalló contra Benjamín Vicuña Pía Shaw, sumó: "No nos olvidemos que la última vez que los hijos de ambos fueron de viaje al exterior, fueron el foco de todas las cámaras para ver cómo actuaban, entonces Benjamín decidió que no vayan porque todos están esperando la llegada del ídolo a Turquía y no quiere exponer a los chicos".

¿Qué dijo la China Suárez en su descargo contra Benjamín Vicuña? "Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira'", escribió.