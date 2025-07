Yanina Latorre destrozó a Mariana Nannis y estalló una nueva guerra en el mundo del espectáculo: "Pedazo de inútil"

Lo cierto es que la respuesta de la conductora de "Sálvese Quien Pueda" no se hizo esperar y en su propio programa la destruyó sin filtro: "Vamos a empezar desde el principio... Sos tan vacía, tenés tan poca vida, tenés tan poco contenido que lo único que sabés es hablar de plata cuando tuviste dos pesos y ahora que te falta no podés hablar de nada".

"No me voy a defender de que soy un lagarto, ni que soy linda, ni que soy fea, ni que tengo un lomazo ni que estoy operada porque me chupas un huev* Mariana Nannis", expresó en otra parte del duro descargo. Luego, subrayó: "Un engendro acabado y asqueroso sos vos, pero no por lo físico, como persona".