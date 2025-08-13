Luego de que los abogados del actor pidieran la nulidad de la condena, la actriz habló en redes y la condena social no pasó desapercibida.

Un caso que no se cierra y acusaciones que no terminan. Créditos: Archivo MDZ

El pasado 20 de marzo, la Justicia de Brasil confirmó la condena a seis años de prisión en régimen semiabierto contra Juan Darthés por abuso sexual a Thelma Fardin. A pesar del fallo, el actor y su defensa iniciaron una nueva estrategia legal para intentar frenar la sentencia.

Frente a los comentarios surgidos en redes sociales, Fardin publicó un video en el que respondió con firmeza. Remarcó que los hechos ya fueron probados por la Justicia y que la condena fue dictada por cinco jueces federales. Además, explicó que la apelación presentada por la defensa no discute la ocurrencia del abuso, sino aspectos técnicos, como el tipo de violencia ejercida o la competencia del tribunal.

La estrategia busca reiniciar el juicio desde cero para alegar prescripción del caso. Fardin advirtió que también se intenta desacreditar a peritos y profesionales que intervinieron, generando un clima de intimidación. Reafirmó que no obtuvo beneficios personales, sino que el proceso le significó un alto costo emocional, económico y de salud. Sin embargo, destacó el impacto positivo que tuvo su testimonio en otras víctimas que se animaron a hablar.

Embed - La dura crítica de Yanina Latorre hacia Thelma Fardin por un video contra Juan Darthés: "Es guionado y actuado" Las críticas no tardaron en llegar Entre los diversos comentarios que se colaron en la publicación, quien no tardó en reaccionar al video fue Yanina Latorre. En su cuenta de X, la mujer lanzó una dura opinión contra la actriz: " Lo que no entiendo es por qué para comunicar algo tan duro siempre es guionado y actuado, no?"