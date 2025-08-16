La actriz recordó a su amigo y compañero de pantalla, quien falleció a los 81 años tras luchar con una grave enfermedad.

Este sábado por la tarde, el espectáculo se vistió de luto ante la muerte de Alberto Martín a los 81 años. Según trascendió, venía de una prolongada internación producto de una grave enfermedad que deterioró su salud en los últimos días.

La noticia conmovió a muchos, pero sin dudas, a quien golpeó de cerca fue a Carmen Barbieri, quien recordó con tristeza a su amigo y mano derecha en el teatro y la televisión.

El audio que entristeció a todos Embed - La profunda tristeza de Carmen Barbieri por la muerte de Alberto Martín: "Estaba sufriendo tanto..." En un audio compartido con TN Show, la conductora expresó entre lágrimas: "Terrible, un dolor pero también una paz porque estaba sufriendo tanto. Tengo el corazón roto".

Según explicó Juan Curubeto, abogado y representante de Barbieri, la artista se encontraba en Corrientes con su espectáculo Enemigas íntimas junto a Luisa Albinoni cuando recibió la noticia. “Ella estaba muy triste, llorando. Sabía que su estado de salud era delicado, pero este desenlace no lo pudo ver venir”, detalló.

Alberto Martín y Carmen Barbieri compartieron escenario en numerosas ocasiones, especialmente durante los años 80 y 90, en la calle Corrientes, donde se consolidaron como una dupla de éxito en el teatro de revista. Él, galán cómico por excelencia, acompañaba con su talento a la vedette explosiva, creando un vínculo escénico memorable.