Las figuras del espectáculo protagonizaron un ida y vuelta que dejó a todos sorprendidos. ¿Qué pasó?

Ángel de Brito cambió de rol y, por un rato, se sentó como panelista en el programa de Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América TV). Pero la buena onda duró poco y apenas arrancó LAM, los conductores protagonizaron un fuerte cruce.

La chispa se encendió cuando Ángel le recordó a Yanina: “Yo vi en tu programa que hiciste el enigmático de Tuli Acosta y yo te lo remé, que me importa Tuli Acosta”. Sin perder el ritmo, ella le retrucó: “Diez años paneleándote, que un día me paneleé”.

Una tensión que cruzó chistes El fuerte cruce entre Ángel de Brito y Yanina Latorre que escandalizó el aire de LAM: "Vos que le chupas..." En medio de la tensión, Pepe Ochoa intentó meter una frase motivacional: “La vida es hoy mi amor”. Sin embargo, la intervención terminó prendiendo más fuego: “Pero vos que le chupas las medias a él, pelotud*”, lanzó exaltada la esposa de Diego Latorre. Ángel, con ironía, respondió: “Gracias Pepe”.

La cosa no quedó ahí. Pepe contraatacó con un: “Vieja de mierd*”, y Yanina devolvió con: “Gordo put¡”. El clima estaba tan caldeado que el propio De Brito tuvo que poner un alto: “No, no, basta, que termina mal. Estos chistes siempre terminan mal”.