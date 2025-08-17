Los famosos que se despidieron de Alberto Martín: fotos, dedicatorias y mensajes que conmueven las redes

Alberto Martín falleció a sus 81 años tras una grave enfermedad. El actor permanecía internado bajo cuidados médicos estrictos , pero su cuadro se agravó con rapidez , dejando pocas esperanzas para su recuperación. De hecho, el pronóstico fue reservado hasta el final.

Finalmente, la noticia se confirmó en la tarde del sábado y el espectáculo se vistió de luto. Las distintas figuras del show se pronunciaron ante el triste hecho y no dudaron en dedicar conmovedores posteos en redes sociales .

Pasadas algunas horas de lo sucedido, la actriz y amiga del actor Carmen Barbieri, quien compartió muchos momentos con él durante su programa, le dedicó una hermosa despedida que conmovió a todos: "Ahora sí descansa en paz, mi querido. Te voy a extrañar mucho. Siempre en mi corazón".

Con una química inexplicable en televisión y teatro, la dupla supo compartir momentos entrañables, lo que se mantuvo hasta las últimas apariciones del actor en la pantalla grande.

"Tantas cosas compartidas. Te vamos a extrañar Albert", expresó la actriz Betty Villar en sus redes sociales. En compañía de las sentidas palabras, se aprecia una foto retro de ambos actores.

image La actriz se despidió en redes. Créditos: Instagram / betty_villar1

"La peleaste hasta el final. Voy a extrañar tus audios, tu aliento y tu alegría cuando te contaba que me estaba pasando algo bueno. Gracias por haberte cruzado en mi camino", expresó Estefanía Berardi, quien compartió espacio con el actor en sus últimos años tras la pantalla.

"Soy una bendecida de haber tenido un compañero como vos. Sé que te va a encantar que te recordemos como lo que fuiste, un maestro, un grande. Volá alto compañero. Hasta la próxima", finalizó.

image Otra despedida más. Instagram / estefaniaberardi

"Hasta siempre, Albert querido. Escenario, estudios de TV, camarines, pero sobretodo mesas y sobremesas eternas. Arte, cariño y amistad", expresó el músico y humorista Sebastián Almada en redes.

image Los famosos se despiden en redes. Créditos: Instagram / albertomartin.ok

"Que tristeza Albert. El otro día en el canal me dijeron que me mandabas un beso enrome. Fue un honor para mi trabajar con él. Que en paz descanses", expresó la modelo Lola Bezerra. Otras de las despedidas más marcadas en esta tristeza fue la de Diego Pérez "Calamar".

En sus redes, denotó su tristeza: "Por todo lo que nos diste y todo lo que me enseñaste, único e irrepetible, un maestro de la comedia. Te voy a extrañar muchísimo. Estoy destrozado".

image Los famosos se despiden del actor. Créditos: Instagram / albertomartin.ok

Las despedidas fueron numerosas. El cariño por el actor se demostró en cada una de las palabras transmitidas por los famosos. El actor fue despedido en la tarde del domingo y fue enterrado en el Cementerio Boulogne. La ceremonia fue íntima y llena de dolor por la partida de un gran referente del mundo artístico.