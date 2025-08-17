Tristeza y mucho dolor: así fue el último adiós a Alberto Martín

En una ceremonia íntima, familiares, amigos y figuras del mundo del espectáculo despidieron al actor, quien falleció a los 81 años.

El reconocido y entrañable actor Alberto Martín murió se encontraba internado luchando contra una grave enfermedad. En los últimos días su estado empeoró y este sábado confirmaron el fallecimiento del artista.

Carmen Barbieri, con quien Alberto trabajó en El Trece durante el ciclo de "Mañanísima" compartió un duro posteo en sus redes sociales para despedirse de su compañero: "Ahora si descansá en paz mi querido Alberto Martín. Te voy a extrañar mucho, siempre en mi corazón".

El actor reveló detalles de su salud en el año 2021, cuando contó que los médicos le detectaron un tumor en el ojo derecho. En ese entonces, Alberto comentó: "Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito... Había que quitarlo o quitarlo". Lo cierto es que la enfermedad habría avanzado rápidamente y de manera silenciosa durante este último período.

Alberto Martín (2) Dolor en el último adiós a Alberto Martín. Foto: RS Fotos. Del último adiós formaron parte figuras como Sergio Gonal, Carna Crivelli, Marcelo De Bellis, Adrián Suar, entre otros. La despedida en el Cementerio Boulogne fue íntima y llena de dolor por la partida de un gran referente del mundo artístico.