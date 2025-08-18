Motochorros quisieron robarle a un policía en La Plata y se defendió: uno de ellos murió

Un adolescente de 16 años murió y su cómplice se dio a la fuga tras intentar asaltar a un oficial de la Policía bonaerense que se encontraba de civil . El hecho ocurrió el domingo por la noche en la localidad de Los Hornos, en La Plata , cuando el efectivo regresaba a su domicilio junto a su pareja.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró en la intersección de las calles 68 entre 135 y 136, en La Plata . El agente, de 29 años, circulaba a bordo de una motocicleta Corven cuando fue interceptado por dos personas armadas. En ese momento, uno de los agresores lo amenazó con un arma de fuego con el objetivo de robarle.

El policía se identificó como tal, pero al ser apuntado por uno de los asaltantes, utilizó su arma reglamentaria y efectuó un disparo. El proyectil impactó en la cintura de uno de los atacantes, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde recibió atención médica. Pese al esfuerzo de los médicos, el menor falleció horas más tarde debido a la gravedad de la herida.

Su acompañante logró huir del lugar y, hasta el momento, permanece prófugo. En el lugar del hecho se incautó una pistola Bersa Thunder calibre 9 mm y la motocicleta utilizada por el oficial.

Los mensajes de despedida a T.R.G., el adolescente que falleció luego de intentar robarle a un policía.

Motochorros quisieron robarle a un policía de La Plata y el oficial se defendió: uno de ellos murió

El menor que falleció el domingo por la noche fue identificado posteriormente con las siglas de T.R.G. Se trata de un joven de 16 años que residía en la misma localidad donde ocurrió el robo.

Fuentes del caso señalaron que el fallecido tenía antecedentes penales recientes en la Comisaría Tercera de Los Hornos. El primero de ellos data del 25 de abril de 2025, por robo calificado en poblado y en banda con resistencia a la autoridad. El segundo, del 9 de mayo del mismo año, fue por tentativa de robo. Además, lo arrestaron en la Comisaría Tercera de Ensenada, pero más tarde la Justicia dispuso su liberación.

Los mensajes de despedida al delincuente abatido en La Plata

Tras conocerse la noticia de su partida, los familiares y amigos del menor le dedicaron una serie de mensajes con fotos de despedida. “Volá alto. Siempre una re actitud. Siempre guitarreaste. La mejor actitud conmigo tuviste. Descansá en paz, amigo”, se puede leer en uno de los posteos.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Juvenil N° 4 del Departamento Judicial La Plata, que ordenó la realización de las pericias correspondientes y continúa con la investigación para dar con el segundo implicado, cuya identidad no fue confirmada hasta el momento.