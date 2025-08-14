La Plata: un jubilado salió a andar en bicicleta y lo atropelló un camión de residuos

Los primeros testigos del hecho en La Plata declararon que el hombre de 83 años se habría arrojado al camión, pero luego fueron desmentidos.

En La Plata, un jubilado de 83 años, el cual fue identificado como Manuel Coria, falleció al ser atropellado por un camión de residuos este jueves. El accidente fatal ocurrió en la calle 60 del distrito bonaerense, y de acuerdo con un testigo, la víctima se habría tirado hacia el camión, sin embargo eso fue desmentido posteriormente por la familia.

El conductor del camión de Iveco (de la empresa ESUR) involucrado en la tragedia, Walter Garay, coopera con la Justicia, y la causa judicial fue caratulada en un inicio como “lesiones culposas”, para luego ser recaratulada como “homicidio culposo”.

De acuerdo con el parte policial, después del impacto, el hombre de 83 años se encontraba herido de gravedad pero consciente, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero en una ambulancia del SAME. Allí, quedo internado en estado crítico hasta que horas después, fue víctima de una descompensación y falleció.

basura recolector residuos camion.JPG Un camión de residuos atropelló y mató a un jubilado que venía en bicicleta en La Plata. ALF PONCE MERCADO / MDZ Familiares del jubilado descartan la hipótesis de suicidio En un primer momento, algunos testigos señalaron que Coria se habría arrojado deliberadamente frente a un camión. No obstante, esa versión fue rechazada por sus familiares.

Rosa Coria, hermana de la víctima, declaró a la prensa: “A mi hermano lo atropelló el camión, no se arrojó por voluntad propia. Iba a hacer compras, como hacía habitualmente en el barrio”. Y añadió: “El camión lo chocó cuando él cruzaba la calle”.