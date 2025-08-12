Pastas al estilo del Conicet: una fábrica creó sorrentinos con forma de estrella de mar y es furor
Tras el furor por el streaming del Conicet, Alfredo Pasta presentó sus sorrentinos rosados en homenaje al animal marino.
La transmisión en vivo de la expedición del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en conjunto con el Schmidt Ocean Institute, al cañón submarino de Mar del Plata causó furor a lo largo de tres semanas. Uno de los momentos más llamativos de la transmisión, fue cuando apareció la estrella de mar que los internautas rápidamente encontraron parecida al personaje animado Patricio Estrella, de la serie Bob Esponja.
La aparición de la estrella de mar “culona” causó sensación en y fuera de la red, trascendiendo el ámbito científico. En cuestión de horas, comerciantes y emprendedores comenzaron a producir artículos con la forma de este asteroideo, abarcando desde piezas decorativas hasta propuestas gastronómicas.
Te Podría Interesar
Precisamente, en los últimos días, una fábrica de pastas ubicada en la ciudad de La Plata llamó la atención de los seguidores de la transmisión luego de anunciar la creación de un sorrentino con forma de estrella de mar.
Así son los sorrentinos en honor a la estrella de mar del Conicet
La fábrica de pastas Alfredro Pasta compartió la imagen de un sorrentino en forma de estrella de mar en honor a la transmisión del Conicet. “En Alfredo decidimos hacer lo que mejor sabemos: convertir lo que nos emociona en una pasta rellena.
Así nació nuestro homenaje a esta joya del Atlántico argentino”, informaron en su cuenta oficial de Instagram.
En la misma publicación, que obtuvo miles de “me gustas” en pocas horas, revelaron que los sorrentinos cuentan con una masa elaborada con remolacha, lo que le otorga el color fucsia, y está relleno de merluza fresca, mientras que la forma fue trabajada para reproducir las cinco puntas características de la estrella de mar.
“Del fondo del mar a Alfredo, sin escalas. La estrella culona ya tiene su versión comestible. Y sí… también está rellena hasta el fondo”, agregaron.