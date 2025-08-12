Pastas al estilo del Conicet: una fábrica creó sorrentinos con forma de estrella de mar y es furor

Tras el furor por el streaming del Conicet, Alfredo Pasta presentó sus sorrentinos rosados en homenaje al animal marino.

La estrella de mar, parecida al personaje animado "Patricio Estrella", causó furor en el streaming del Conicet.

La transmisión en vivo de la expedición del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en conjunto con el Schmidt Ocean Institute, al cañón submarino de Mar del Plata causó furor a lo largo de tres semanas. Uno de los momentos más llamativos de la transmisión, fue cuando apareció la estrella de mar que los internautas rápidamente encontraron parecida al personaje animado Patricio Estrella, de la serie Bob Esponja.

La aparición de la estrella de mar “culona” causó sensación en y fuera de la red, trascendiendo el ámbito científico. En cuestión de horas, comerciantes y emprendedores comenzaron a producir artículos con la forma de este asteroideo, abarcando desde piezas decorativas hasta propuestas gastronómicas.

Precisamente, en los últimos días, una fábrica de pastas ubicada en la ciudad de La Plata llamó la atención de los seguidores de la transmisión luego de anunciar la creación de un sorrentino con forma de estrella de mar.

Así son los sorrentinos en honor a la estrella de mar del Conicet. La fábrica de pastas Alfredo Pasta de La Plata creó unos sorrentinos con forma de estrella de mar, en honor al ejemplar capturado por los científicos del Conicet. La fábrica de pastas compartió la imagen de un sorrentino en forma de estrella de mar en honor a la transmisión del Conicet. "En Alfredo decidimos hacer lo que mejor sabemos: convertir lo que nos emociona en una pasta rellena. Así nació nuestro homenaje a esta joya del Atlántico argentino", informaron en su cuenta oficial de Instagram.

Así nació nuestro homenaje a esta joya del Atlántico argentino”, informaron en su cuenta oficial de Instagram.