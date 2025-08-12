Tras la exitosa expedición al Cañón de Mar del Plata, regresaron los científicos del Conicet

Este martes, el grupo de científicos del Conicet que se sumergió en las profundidades del mar argentino regresó al Puerto de Buenos Aires para seguir con su trabajo.

El domingo 10 de agosto, la viral expedición “Talud Continental IV”, por la cual un grupo de científicos del Conicet y especialistas del Schmidt Ocean Institute se sumergieron en el Cañón submarino de Mar del Plata, llegó a su fin. Tras ello, este martes, el buque de investigación Falkor Too arribó al puerto de Buenos Aires, marcando el regreso de los científicos a tierra para comenzar una nueva etapa: la investigación de las especies recolectadas.

Desde el 23 de julio, un equipo de más de 30 científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) se sumergieron a 3.900 metros de profundidad del mar argentino con el fin de investigar a las especies marinas que habitan allí. Lo llamativo fue que transmitieron en vivo toda la expedición a través del canal oficial de YouTube del instituto Schmidt Ocean. Fue así que, en algunas transmisiones, superaron la cantidad de espectadores de otros gigantes del streaming nacional, como lo son OLGA y LUZUTV.

Este martes, luego de arribar al Puerto de Buenos Aires, Daniel Lauretta, investigador del Conicet en el MACN y jefe de la expedición, dijo que los trabajos de análisis continuarán en laboratorios durante meses o años. "Se vienen meses o años de trabajo de laboratorio. Tenemos un montón de imágenes para analizar y un montón de ejemplares para avanzar, además de avanzar con los proyectos que ya había", reveló Lauretta en diálogo con los medios nacionales.

Respecto a la repercusión que logró la transmisión en vivo de la expedición, Lauretta expresó que era algo que no esperaban y que los sorprendía a cada rato. Es más, dijo estar agradecido y orgulloso por ello y agregó: “Nuestro objetivo era tratar de comunicar y transmitir lo que hacemos todos los días en el laboratorio. Y tenemos esta parte que es el trabajo de campo”.

“La fauna que tenemos es increíble y los ambientes son muy diversos. El trabajo en equipo funcionó muy bien”, subrayó el científico, y agregó: “Todo esto hizo que la gente se enganchara. Hubo mucha gente mirando y estamos contentos. Se generó un récord de visualizaciones y superó lo que esperábamos”.