Streaming del Conicet: así fue el emotivo cierre de la transmisión desde el fondo del mar argentino

El streaming del Conicet culminó con un gesto que emotivo, un cartel de agradecimiento desplegado por los científicos en plena inmersión.

El próximo streaming del Conicet sería a fines de septiembre con una nueva campaña de exploración que se extenderá hasta el 29 de octubre.

La histórica transmisión en vivo desde el fondo del mar argentino de la misión "Talud Continental IV" del Conicet tuvo un cierre emotivo. Durante la última inmersión del robot submarino, los investigadores desplegaron un cartel con el mensaje: "Gracias por el apoyo", que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Así fue el emotivo final del steam del Conicet Streaming Del Conicet Además de un trabajo de investigación exitoso, el mensaje se produce en un contexto de reclamos por parte de los trabajadores del Conicet, quienes llevan adelante un plan de lucha con paros y movilizaciones en rechazo al ajuste presupuestario y salarial que afecta al organismo de investigación.

La expedición comenzó a ser viral desde el día uno. Sorprendió al mundo con hallazgos inéditos como el pulpo "Dumbo" o la estrella de mar "culona", entre tantos otros. Se convirtió en un fenómeno de audiencia sin precedentes en la divulgación científica argentina.

Algunas imágenes del fondo del mar argentino Imágenes Del Conicet Cuándo será el próximo streaming del Conicet en el mar argentino Luego de una primera inmersión en el Cañón de Mar del Plata, según informó la agencia Noticias Argentina, se espera que a fines de septiembre se inicie una nueva campaña de exploración que se extenderá hasta el 29 de octubre.